LA FOTO CASERTA. Michele Placido avvistato in città. Il selfie con un edicolante

CASERTA – (pm) Avvistato l’altra mattina in città Michele Placido, il notissimo e poliedrico attore pugliese, che più di una volta si è esibito a Caserta. In particolare lo ricordiamo in alcune, indimenticabili messinscena con il compianto Giorgio Albertazzi, che egli considera il suo maestro e la cui figura ha proprio di recente rievocato con un recital in suo onore.

A conferma della sua cordialità, Placido non si è sottratto alla richiesta di un selfie fattagli dall’edicolante di via Battisti, il casertano Giuseppe Solla, dal quale si era fermato a prendere i giornali.

E’ probabile che la presenza dell’attore nel capoluogo sia dovuta alla definizione del cartellone della nuova stagione teatrale. Speriamo di poterlo vedere in scena ancora una volta da noi.