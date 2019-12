CASERTA – Ancora problemi di viabilità all’altezza dell’ormai noto Ponte di Ercole. Circa mezz’ora fa, infatti, un’ambulanza è stata costretta a fare retromarcia perchè non riusciva a superare la struttura. Le auto in coda hanno dovuto fare retromarcia per consentire il passaggio al mezzo di soccorso. E la pioggia incessante di queste ore che sta cadendo sulla città, ha rallentato ulteriormente la manovra.