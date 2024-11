LA FOTO. CASERTA. Tagliate le 4 ruote all’auto di un MEDICO DEL CIVILE

E’ riesplosa la guerra dei parcheggi. I lavori in corso non permettono al personale di fermare le loro auto all’interno del perimetro. L’episodio si è verificato di fronte a un notissimo bar pasticceria della città

CASERTA – La questione dei parcheggi all’interno dell’ospedale civile di Caserta è annosa e produttrice stabile di polemiche. Stiamo parlando naturalmente dei parcheggi del personale medico, del comparto sanitario e amministrativo. Tante volte abbiamo assistito a lamentale perché lavori più o meno pianificati, annunciati, hanno tolto la possibilità ai dipendenti di parcheggiare

Questo sta succedendo in maniera marcata nelle ultime settimane creando, all’esterno dell’ospedale, una vera e propria guerra dei parcheggi. Magari, il medico in servizio per 8, 9 o anche 12 ore non vuole sottoporsi al salasso del parcheggio a pagamento e va a cercar fortuna nelle strade antistanti all’ospedale in spazi che però i residenti di quelle aree ritengono, chissà perché poi, in appalto con la loro preziosa qualità di non essere a pagamento. Questo è successo ieri quando un medico del civile è riuscito a parcheggiare l’auto nella traversa del bar Pieretti, non lontano dalla chiesa. Ora, non vogliamo dire con certezza che i 4 copertoni tagliati di netto siano opera di un residente imbufalito, ma il sospetto c’è.