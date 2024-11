LA FOTO. CASERTA. Uomo salvato con una barella. L’azione dal balcone al quarto piano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Un’operazione molto complicata è stata compiuta oggi dai vigili del fuoco di Caserta.

I caschi rossi hanno portato giù un uomo, colpito da un malore e calato in barella dal quarto piano di un palazzo in via De Gasperi, di fronte al liceo Manzoni.

È stato lo stesso uomo a chiamare i soccorsi, ma né l’ascensore né le scale permettevano di scendere con la barella. I vigili del fuoco, dopo averlo stabilizzato, hanno utilizzato un’autoscala per abbassarlo. L’operazione, seguita con attenzione da tutti i presenti, si è conclusa con il trasporto dell’anziano all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.