LA FOTO. CASERTA. Vandali in azione davanti al Bar Margherita. Rissa sventata e fioriere sotto attacco

CASERTA (red.cro.) – Brutto episodio di violenza avvenuto ieri sera, al centro di Caserta. Stava per iniziare l’ennesima rissa, fortunatamente sventata dai due poliziotti già in presidio da alcune ore dinanzi al Bar Margherita, zona di contatto con Corso Trieste. La rissa è stata evitata ma sulla stupidità di certi personaggi le forze dell’ordine non possono fare molto perché, mentre la situazione tornava alla normalità, altri giovani teppisti ha deciso vandalizzare le fioriere dinanzi al locale.