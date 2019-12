LA FOTO. Cimitero di CASAL DI PRINCIPE in preda ai ladri. Rubati……

CASAL DI PRINCIPE – (Christian e Lidia de Angelis) Allarme furti al cimitero di Casal di Principe,indignati i cittadini. Quello che dovrebbe essere per antonomasia il luogo d’eccellenza di serenità, pace e riposo negli ultimi tempi è divenuto sempre più spesso scenario di piccoli furti e bravate in genere. Per qualcuno il cimitero di Casal di Principe non rappresenta più un luogo di commemorazione dei defunti, ma una vera e propria miniera, non di oro, ma di rame e ottone.

Quale modo più facile per procurarsi il prezioso metallo se non quello di rubarlo dalle lapidi o i vasi di rame? Per non parlare poi del fatto che vengono sottratti fiori, sia finti che freschi e la cosa si verifica purtroppo con regolarità già da diverso tempo. Basta farsi una passeggiata tra le vie del camposanto per rendersene conto.

L’ultimo caso è avvenuto oggi 7 dicembre quando un uomo G.C. del luogo si è recato al campo santo per fare visita ai prori cari, e qui ha fatto la spiacevole scoperta: gli erano stati sottratti da qualche balordo privo di scrupoli, tutti i vasi posti sulle lapidi. Sono tante le persone che raccontano la loro spiacevole esperienza di quando si sono recati al cimitero cittadino,raccontano di avere subito furti di vasi,fiori e suppellettili vari messi li per ricordare i propri cari. Ci chiediamo: possibile mai che non si possa fare nulla per fermare questa ondata di micro delinquenza?