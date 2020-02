LA FOTO. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. Il seminario dei dottori commercialisti di Aversa Nord

AVERSA – “I commercialisti hanno il ‘know how’ per gestire le crisi da sovraindebitamento rispondendo in maniera efficace alla richieste del mercato”. Lo ha detto Sandro Fontana, consigliere segretario dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, presieduto da Antonio Tuccillo, in occasione della cerimonia di consegna degli attesati ai 200 professionisti che hanno seguito il corso promosso dalla commissione di studio.

“Siamo riusciti ad organizzare un seminario predisponendo una formazione diversificata coinvolgendo docenti universitari, magistrati ed esperti del settore, analizzato nel dettaglio le singole procedure da sovraindebitamento attraverso un confronto con i giudici della sezione fallimentare del Tribunale di Napoli Nord.

Secondo Angelo Capone, consigliere delegato dell’Ordine è stato un percorso entusiasmante che ha consentito un’analisi analitica del fenomeno che sta colpendo tante famiglie campane cercando di individuare le soluzioni più idonee”.

Per Antonio Musella, presidente della Commissione Crisi da Sovraindebitamento, “il dibattito col tribunale di Napoli Nord è stato molto costruttivo ed ha consentito di ricevere risposte in tempo reale su problematiche concrete. Abbiamo costituito un ‘gruppo di lavoro’ che sta raccogliendo tutte le esperienze in un segmento particolarmente delicato”.