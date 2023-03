Giù i ponteggi: è accaduto poco fa.

PIEDIMONTE MATESE E’ stato probabilmente il vento forte che spira nell’alto Casertano a far venire giù l’impalcatura sistemata tra via Caso e via Cila a Piedimonte Matese. Pare che, fortunatamente, nessuno sia rimasto ferito nel crollo. In ogni caso sul posto si sono portati i vigili del fuoco ed i carabinieri.