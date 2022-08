LA FOTO. Cuccioli di vitelli ammazzati e abbandonati in campagna

GRAZZANISE – Sono stati barbaramente ammazzati e abbandonati in un canale tra le campagne di Grazzanise sei vitellini maschi appena nati.

I corpi sono stati scoperti dai volontari della difesa Eco ambientale dagli osservatori civici della Campania, due associazioni che hanno segnalato il ritrovamento durante le attività di monitoraggio ambientale.

Si tratta di una prassi terribile, motivata dal fatto che i vitelli maschi non producono latte e quindi diventano inutili per le aziende. Per abbattere gli animali e diminuire i costi dello smaltimento, che sono molto elevati, spesso e volentieri capita che questi vitellini vengano ammazzati barbaramente.