LA FOTO DEL TESSERINO. “Attenzione, fanno finta di essere dell’Enel per avere i dati”

CASAL DI PRINCIPE (Christian e Lidia de Angelis) – Ieri, venerdì 14 febbraio giravano per le strade di Casale due soggetti, in particolare in via Bari, via Catanzaro, via Marsala, via Beethoven ed anche via Chieti.

Questi malfattori citofonano i malcapitati sostenendo di essere tecnici Enel, chiedendo loro di entrare in casa per controllare il numero pod e pdr del contatore. Probabilmente, la truffa potrebbe consistere proprio nell’acquisire i sopracitati numeri cliente, leggibili proprio dal contatore, per poi fare una voltura ad un altro operatore. Ovviamente il tutto tenendo allo scuro lo stesso intestatario, in barba alla legge.

Intanto un solerte cittadino ha cercato di allertare i propri compaesani dell’imminente pericolo di truffa. Ecco cosa scrive V.P: “Attenzione zona via Bari via Catanzaro via Marsala girano 2 soggetti dicendo essere operatori Enel e cercano di convincerti a controllare il contatore Enel e vedere se effettivamente è stato cambiato e si prendono il numero contatore c fare i loro imbrogli ATTENZIONE…”.