LA FOTO. Donna travolta da un furgone a due passi dal supermercato

MARCIANISE – Drammatico incidente nella tarda mattinata di oggi, mercoledì, a Marcianise, in viale Europa, zona di confine di Capodrise.

Una donna di 70 anni è stata colpita in pieno da un furgone mentre attraversava la strada, in un punto non distante da un distributore di benzina e da un supermercato.

La collisione con il mezzo ha lasciato a terra la donna, ferita e dolorante. La signora è rimasta sempre cosciente, spiegando ai sanitari dove le dolesse maggiormente. Un’ambulanza l’ha trasportata al pronto soccorso.