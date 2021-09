LA FOTO. Droga e contanti. Arrestato in via Barocci

CASTEL VOLTURNO – I carabinieri della Stazione di Castel Volturno, nel corso di un servizio finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto in via Barocci di quel centro, all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di G.L., cl. 1994.

I militari dell’Arma atteso il fare sospetto dell’uomo lo hanno sottoposto a controllo rinvenendo, a seguito di perquisizione personale e domiciliare gr 63,25 di hashish, gr 79,7 di marijuana, gr 3,5 di cocaina, un bilancino di precisione, materiale vario per confezionamento delle dosi e €955,00 in contanti.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, a disposizione della competente autorità giudiziaria.