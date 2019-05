LA FOTO E LA POLEMICA. Giuseppina Maria Pia Nappa si “posta” con le figlie da turista all’estero. Pasquale Martinelli le fa le fusa e la giornalista Natale…

CASAL DI PRINCIPE (g.g.) – Ha fatto molto discutere in queste ore il post, pubblicato, da una rigenerata Giuseppina Maria Pia Nappa, moglie del boss Francesco Schiavone Sandokan che si è fatta ritrarre insieme alle sue due figlie, mentre si trova in viaggio all’estero.

Insomma, la Nappa ritiene di tener il diritto di poter vivere come una persona normale, che non sia conosciuta e che non abbia una dimensione pubblica.

A rendere ancor più particolare la vicenda ci sono i cordialissimi sensi di felicitazioni e di auguri, con tanto di rievocazione di un’infanzia felice, vissuta nell’amicizia delle due famiglie, con cui, non uno qualsiasi, ma l’ex sindaco di Casal di Principe, Pasquale Martinelli, di professione medico, riempie di sorrisi e di giovialità confidente la signora Nappa-Schiavone.

La polemica è stata innescata dalla collega Marilena Natale che ha dedicato a questo post e alle risposte di Pasquale Martinelli una breve diretta Facebook. La tesi della giornalista è molto semplice e ricalca una posizione che la Natale ha coerentemente testimoniato nel corso degli anni: Giuseppina Maria Pia Nappa non è, a suo avviso, estranea al clima, ai contesti all’interno dei quali venivano concepiti e realizzati decine e decine di omicidi. Il discorso della responsabilità giudiziaria, per la Natale è relativo. Esiste una responsabilità morale che fino a quando non sarà sottoposta ad una revisione critica e autocritica da parte della Nappa, senza veli, senza riserve e senza pietà per se stessa e per i suoi congiunti, non potrà abilitarla a collegare se stessa al mondo e a Casal di Principe in particolare con dei post come quelli di oggi.

Naturalmente, la giornalista critica duramente anche Pasquale Martinelli il quale sarà anche un privato cittadino, ma ha sempre svolto la funzione pubblica di sindaco in momenti molto delicati subendo anche uno scioglimento per infiltrazioni camorristiche.