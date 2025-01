LA FOTO ELEZIONI Forum dei Giovani, arrivano i carabinieri ai seggi. Tutti i voti e le preferenze, ecco chi ha vinto e chi ha perso a S. CIPRIANO

Affluenza record e file di un’ora per votare. Una situazione di tensione figlia anche dei problemi e su quello che sta succedendo tra il sindaco Caterino e i suoi avversari vecchi e nuovi

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Si sono svolte ieri, domenica 19 gennaio, le elezioni per il rinnovo del Forum dei Giovani di San Cipriano. Un appuntamento molto atteso dalla comunità giovanile del territorio.

Nonostante l’entusiasmo iniziale, , la giornata elettorale è stata caratterizzata da gravi disagi organizzativi che hanno portato a ritardi significativi e tensioni.

Le due liste in competizione si sono confrontate per ottenere la guida del Forum

Tra “Voce Nuova” e “Sanciprianesi” è stata quest’ultima a prevalere al termine di una lunga e complicata giornata di voto.

Le operazioni hanno incontrato difficoltà sin dall’inizio. I seggi hanno registrato file di attesa di oltre un’ora a causa di un numero insufficiente di scrutinatori e di una gestione poco fluida delle operazioni.

La situazione è peggiorata durante la fase di scrutinio, che è iniziata con notevole ritardo. Le polemiche su ogni singolo voto hanno ulteriormente rallentato il processo, aumentando il nervosismo tra i presenti.

A causa di queste tensioni crescenti e delle difficoltà nel garantire un regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio si è reso necessario, adderiffura, l’intervento dei carabinieri. La loro presenza ha contribuito a ristabilire l’ordine e ha permesso di dare finalmente inizio al conteggio dei voti.

Dopo ore di attesa, il risultato ha premiato la lista “Sanciprianesi”, che ha ottenuto la maggioranza dei voti e si è aggiudicata la guida del Forum dei Giovani. Nonostante le difficoltà, i membri della lista vincente si sono detti soddisfatti del risultato e hanno promesso di lavorare con impegno per coinvolgere i giovani del territorio e portare avanti progetti di interesse comune.

Questi i numeri emersi dallo scrutinio:

Lista 1: 751 voti

Lista 2: 621 voti

Ecco i dettagli dei candidati più votati:

Fabozzi: 228 voti

D’Aniello: 161 voti

Della Gatta: 132 voti

Di Tella: 85 voti

Grassi: 83 voti

Pagano: 82 voti

Guida: 76 voti

Vargas: 76 voti

Di Lauro: 61 voti

Del Villano: 55 voti

Fedele: 55 voti

Misso: 52 voti

Bortone: 41 voti

Duccillo: 38 voti

Le elezioni, seppur concluse con un esito chiaro, hanno lasciato dietro di sé un clima di polemica. Alcuni elettori hanno espresso malcontento per la cattiva organizzazione, sottolineando l’importanza di migliorare la gestione dei futuri appuntamenti elettorali per garantire trasparenza ed efficienza.

Il nuovo Forum avrà ora il compito di rilanciare l’attività giovanile nella città, cercando di superare le divisioni emerse durante la competizione elettorale e di promuovere iniziative che coinvolgano tutti i ragazzi del territorio.

La sfida è appena iniziata, ma l’entusiasmo dei giovani rappresenta un segnale positivo per il futuro di San Cipriano d’Aversa.