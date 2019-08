LA FOTO. FERRAGOSTO da ricordare. Turisti casertani “incontrano” il miliardario sceicco del gas

SANTA MARIA CAPUA VETERE/ CASERTA – (tp) Alcuni turisti casertani, in vacanza a Roccella Ionica, sono rimasti stupiti per l’insolito incontro a cui hanno assistito nella giornata di Ferragosto. “Non avevo mai visto uno sceicco, sembrava di vivere nelle favole. Insomma ieri mattina al porto delle Grazie è arrivato a bordo del lussiosissimo yatch Al Mirqab con la bandiera delle isole Cayman, lo sceicco del Qatar Tamin Bin Hamad Al-Than” lo racconta P.C., noto professionista di Caserta che sta trascorrendo le vacanze sul lungomare ionico insieme ad alcuni amici.

Tutti sono rimasti increduli all’arrivo dell’imbarcazione lunga 133 metri e larga 20. Lo sceicco multimilionario, molto conosciuto in Italia per il business del gas, ha fatto vari giretti con parenti lunga la costa calabrese a bordo di altri lussuosi mini yatch, lasciando tutti con il naso in su, soprattutto perchè tutto l’equipaggio era sempre scortato persino da due elicotteri.