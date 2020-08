MACERATA CAMPANIA – Un rogo improvviso, nella zona di confine tra Macerata Campania e Recale, in via Petrarca IV.

Verso le 16:30 è divampato un incendio in un terreno di circa 40 metri che ha visto andare in fumo sterpaglie, ma anche rifiuti in plastica, vetro, e addirittura tubi in PVC, guaina bituminosa, elettrodomestici dismessi ed Eternit. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per sedare il rogo.