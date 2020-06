LA FOTO. Fiamme mentre prepara il pranzo, donna 91enne ustionata

CAPODRISE (red.cro.) – Grande paura intorno alle ore 12 per una signora 91enne residente a Capodrise, in via Fleming. La dona era intenta a cucinare il pranzo per lei, che vive da sola. In quegli attimi è iniziata la fuoriuscita di gas metano dal piano cattura ed è così che è divampato l’incendio.

Le fiamme hanno colpito il volto e il collo della 91enne, che ha iniziato ad urlare chiedendo l’aiuto dei vicini. La donna, rimasta ustionata, è stata trasportata dal 118 di Capua presso l’ospedale civile di Caserta.