LA FOTO. Folle inseguimento con la polizia. Auto si schianta contro il palazzo del comune

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN NICOLA LA STRADA – Un inseguimento ad alta velocità, iniziato a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, e proseguito per oltre 80 chilometri, ha avuto un epilogo violento a San Nicola la Strada.

La folle corsa, che ha visto i due fuggitivi urtare altre vetture e sfondare la barriera del casello di Caserta Nord, si è conclusa con un violento impatto contro il muro di un palazzo, adiacente al municipio.

I due uomini a bordo dell’auto, originari del napoletano, erano sospettati di aver compiuto una truffa ai danni di anziani a Pontecorvo, prima di darsi alla fuga, inseguiti dalle volanti della Polizia. L’inseguimento è proseguito prima sulla via Appia e poi su viale Carlo III, attraversando le vie di San Nicola la Strada, dove la corsa si è conclusa con lo schianto.

L’impatto, estremamente violento, ha fatto esplodere gli airbag della vettura, causando ferite più gravi per uno dei due uomini, che è stato trasportato in ospedale con due punti in fronte e sette sulla spalla. L’uomo è piantonato in ospedale. L’altro fuggitivo, nonostante le evidenti difficoltà a causa delle ferite riportate, ha abbandonato il veicolo e si è dato alla fuga, zoppicando per le vie di San Nicola la Strada.