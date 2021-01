LA FOTO. Colonna di fumo denso in autostrada per un furgone in fiamme

CAIANELLO – Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dalla sede centrale, assistita anche da un’autobotte in supporto, è intervenuta sull’autostrada A1 in direzione Napoli, presso lo svincolo di Caianello, per un incendio che ha interessato un furgone. Al loro arrivo sul posto il furgone era completamente avvolto dalle fiamme generando una colonna di fumo denso che ha creato non pochi disagi alla circolazione. Il veicolo è stato subito spento dai Vigili del fuoco e messo in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta.