LA FOTO. I carabinieri sequestrano un terreno: era diventato una discarica a cielo aperto

VILLA LITERNO – I Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati, hanno passato al setaccio 6 esercizi commerciali, 191 veicoli e 256 soggetti.

43 sono stati i verbali elevati per infrazioni al codice della Strada mentre 3 patenti 2 carte di circolazione sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza.

Una 37enne rumeno è stato poi denunciato in stato di libertà per attività di raccolta, trasporto e recupero rifiuti senza prescritta autorizzazione nonché per la ricettazione di un Ape Car Piaggio con telaio alterato.

Sequestrato anche un fondo agricolo in via albero lungo, a Villa Literno, da ignoti adibito a discarica abusiva.