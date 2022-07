LA FOTO. CASERTA. Il 118 interviene per aiutarlo: dà in escandescenza e aggredisce i soccorritori

CASERTA – Operatori del 118 aggrediti, oggi pomeriggio alle 18:30 circa, a seguito di una richiesta d’ intervento, in via Unità Italiana, a Caserta. Ad attenderli c’era un uomo a terra. Dopo che gli operatori hanno controllato i parametri vitali lo hanno invitato a seguirli sull’ambulanza. Sin da subito l’uomo é andato in escandescenza senza nessun motivo. Ha iniziato ad infierire contro il personale che era intervenuto per lui, ha poi preso ad insultarli e poi ha spaccato una bottiglia a terra tentando più volte di colpire l’autista il quale è riuscito a schivarlo evitando il peggio. Richiesto l’intervento dei carabinieri i quali giunti sul posto hanno prelevato l’uomo, ammanettandolo, e portato in caserma, dove il personale sanitario ha poi sporto regolare denuncia.