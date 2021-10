LA FOTO. Il tetto degli spalti del campo sportivo costruito due settimane fa vola via per colpa di un “alito di vento”

ALIFE – Non è iniziata nel migliore dei modi l’esistenza del tetto della nuova tribuna del campo sportivo del comune di Alife.

Infatti, due settimane dalla costruzione, questa è volata via per colpa di alcune raffiche di vento. C’è chi, come l’ex sindaco del comune dell’Alto Casertano, Salvatore Cirioli, più che verso il vento, punta il dito contro il modo in cui è stata costruita la tettoia. Infatti, scrive il primo cittadino, è bastato un “alito di vento” per far volare via la copertura.

“Il tutto è già stato segnalato alla corte dei Conti. Ha circa 10 giorni alla realizzazione dell’opera, grazie non leggero alito di vento e non ad un uragano, la copertura è completamente saltata, segno tangibile di come si realizzano le opere pubbliche”.

Ha sottolineato Cirioli nella sua segnalazione.