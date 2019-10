LA FOTO. Incendiato il supermercato a due passi da Viale Carlo III

SAN NICOLA LA STRADA (l.d.a./c.d.a.) – Stanotte un forte odore acre di bruciato ha invaso le abitazioni dei cittadini di viale Italia a San Nicola La Strada, dove delle grosse fiamme si sono sviluppate all’interno di un supermercato della Sigma. I cittadini esasperati e terrorizzati hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per intervenire. Sul posto sono giunte diverse autopompe dei caschi rossi per domare il rogo che si sprigionava dall’esercizio commerciale, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per capire se si sia trattato di un incidente oppure di un atto intimidatorio, sentiti i titolari dell’attività. Al momento nessuna pista è esclusa.