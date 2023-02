Sul posto gli agenti della municipale per ricostruire la dinamica dei fatti

AVERSA – Incidente, ieri pomeriggio, in via Obbligatoria ad Aversa. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto si è ribaltata in seguito ad un sinistro stradale. Rimasto ferito il conducente per il quale si è reso necessario il trasporto al vicino ospedale. Sul posto gli agenti della municipale per ricostruire la dinamica dei fatti