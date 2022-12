LA FOTO. La “banda dei finestrini” colpisce ancora: ECCO DOVE

La denuncia social della vittima

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) Vittima di furto della solita banda del finestrino, denuncia l’accaduto. Ieri in via Atellana nei pressi di un parcheggio di un supermercato della zona, una donna ha fermato l’auto per dedicarsi per fare la spesa, quando al suo ritorno ha trovato la vettura danneggiata, la banda dei finestrini aveva infranto lo stesso asportando dall’interno della vetture tutto ciĆ² che hanno trovato, in particolare un vecchio stereo, oggetti personali e documenti della giovane. Questa la denuncia sui social della vittima che racconta i fatti avvenuti. “Vetro rotto, giorno di Natale. Stereo, valore 20 euro, rubato. Via Atellana”