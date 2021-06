LA FOTO. La tartaruga caretta caretta sceglie la sabbia di CASTEL VOLTURNO e depone 90 uova

REGIONALE/CASTEL VOLTURNO – Le tartarughe marine scelgono ancora una volta le spiagge di Castel Volturno. Un esemplare caretta caretta, di circa 60 kg, con un diametro di un metro, infatti, nella serata di ieri, 18 giugno, ha deposto più di 90 uova che, secondo i calcoli, schiuderanno i primi giorni di agosto.

Questa volta mamma tartaruga ha scelto la spiaggia Villaggio del Sole. A darne notizia è l’amministratore del gruppo Facebook Sei di Marina di Bagnara.

Con quello di Castel Volturno, salgono a tre i nidi di tartaruga marina in Campania in 24 ore. Altri due sono stati avvistati ad Ascea, in località Petrosa.