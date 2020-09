LA FOTO. Ladri fanno saltare in aria il Postamat per portare via migliaia di euro

CASALUCE – I carabinieri, una volante della polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti all’ufficio postale di Casaluce in via Vittorio Emanuele, a Casaluce, dopo che un gruppo di ladri ha cercato di portare via del denaro dallo sportello Postamat facendolo letteralmente esplodere e provocato ingenti danni alla struttura.

In piena notte, i malviventi hanno cercato di portare via il denaro ma non ci sono riusciti. Sono riusciti, invece, ha svegliare i residenti della zona, impauriti dalla potente deflagrazione.