LA FOTO. L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, a cena in una nota pizzeria casertana

E’ stato lo stesso locale casertano a svelarlo in una ‘storia’ su Instagram

CASERTA – Cena, ieri sera, per l’allenatore del Napoli, Antonio Conte a Caserta in una delle pizzerie più note, ‘I Masaniellli “ che nel 2023 ha vinto il ’50 Top Pizza World’ classificandosi come numero uno nella preparazione della pizza, ci cui il Ct si conferma un buongustaio, confermandosi poi al primo posto in Italia anche nel 2024. Lo staff del locale ha scattato una foto con l’allenatore e l’ha condivisa sui social.