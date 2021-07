CASERTA – Poco fa si è verificato un incidente lungo l’autostrada A1, tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord, direzione sud. Una Lancia Ypsilon, con a bordo una ragazza straniera, è rimasta coinvolta in un incidente, si è ribaltata e ha preso fuoco. La giovane si è salvata appena in tempo, uscendo dalla vettura. Sul posto il 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta che sono intervenuti per spegnere le fiamme. Il traffico in zona è in tilt.