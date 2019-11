LA FOTO. Lascia l’auto fuori casa e questa mattina se la ritrova così

LUSCIANO (Christian e Lidia de Angelis) -Il fatto è accaduto stamattina, intorno alle 10, in una stradina di Lusciano, adiacente viale della Libertà e a pochi passi dal bar “La Grandiosa”. La vittima del furto, M.M., al ritorno da delle commissioni, ha fatto la spiacevole scoperta.

La dinamica è sempre molto simile, ovvero i balordi spaccano i cristalli delle auto ed arraffano tutto quello che possono. Al signor M. hanno portato via una borsa da lavoro con all’interno un PC,un tablet e anche il giubbotto.

Ciò che gli ha lasciato l’amaro in bocca e che non fosse riuscito a fare un backup, perdendo così tutti i suoi file compreso le foto dei suoi ricordi. Diverse le segnalazioni di vittime che raccontano di avere subito la simile sorte. Alcuni giorni fa, D.C racconta di aver subito lo stesso trattamento nel parcheggio del supermercato Decò, per fortuna i malintenzionati non sono riusciti a portare via nulla ma gli hanno procurato comunque un danno economico, spaccandogli i cristalli che ha dovuto sostituire.