LA FOTO LEGA. Tra gli 80mila di Pontida, ecco tutti i nomi del gruppo dei casertani. Sì, ma quel Mimmo Giancotti ve lo potevate anche risparmiare

COMUNICATO STAMPA

CASERTA – Subito dopo la presentazione della lista “Prima i Casertani” per le provinciali effettuata venerdì scorso, che vedrà il partito partecipare alle elezioni casertane del prossimo 3 ottobre, numerosi dirigenti, militanti e amministratori della provincia di Terra di Lavoro sono arrivati a Pontida già nella giornata di sabato per prendere parte alla manifestazione nazionale promossa da Matteo Salvini e programmata per domenica 15 Settembre.

Presenti tra gli altri: Carmen D’Angelo, Finizio di Tommaso, Annabella D’Angelo, Filippo Maturi, Andrea Maturi, Marco Maturi, Gaetano Maiello, Antimo Maiello, Ciro Mario Monaco, Gianfranco Orsi, Ivano di Tommaso, Alessandro Maffei, Antonio Iaia, Giuseppe Escolino, Michele Galluccio, Tonino Coppola, Massimo Maiello, Giuseppe Daria, Mimmo Giancotti, Assunta Grieco, Antonio Meluso, Mariavittoria Lerro, Ottavio lattarulo, Luciano Fatigati, Angelo Moretta, Gabriele Piatto, Gildo Quadrano, Carla Di Stasio.

“Appartenenza e militanza – dichiarano il coordinatore provinciale Salvatore Mastroianni e il segretario giovanile Renzo Carusone – sono le parole d’ordine della “Lega Salvini Premier” nella provincia di Caserta. In considerazione del difficile e complicato momento politico attuale, la partecipazione della provincia di Caserta è stata ancora più numerosa e significativea. Tutti insieme per stringerci attorno a Matteo Salvini unitamente alla classe dirigente del partito campano: gli europarlamentari Lucia Vuolo e Valentino Grant e I parlamentari nazionali Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa”.