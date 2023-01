LA FOTO. L’identikit e l’auto del maniaco che sta abbordando donne per strada

CASTELVOLTURNO (Lidia e Christian de Angelis) – Pervertito cerca di abbordare donne per strada, bisogna fare attenzione in questi giorni.

Ci giungono segnalazioni circa la presenza di un uomo sui 60 anni, di corporatura normale e capelli brizzolati, che gira per le vie cittadine di Castel Volturno a bordo di una Fiat Panda di colore grigio, quella nella foto.

Il pervertito, avvistate donne da sole, le avvicina con la vettura e insistentemente cerca di convincerle a salire in auto per andare a fare un giro nei pressi della spiaggia per appartarsi.

Fortunatamente, la malcapitata testimone ha iniziato a camminare a passo veloce, entrando in casa e avvisando il compagno dell’accaduto

A

quel punto lo stesso è uscito per acchiappare il maniaco che vedendolo si è dato alla fuga.