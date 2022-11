LE FOTO. Luigi ucciso a coltellate sotto gli occhi della moglie, trovata l’arma del delitto

Il ritrovamento è stato effettuato dai carabinieri della stazione e del reparto territoriale di Mondragone

CASTEL VOLTURNO – Un coltello è stato rinvenuto in un fossato di fronte al nuovo cimitero comunale di Castel Volturno. Potrebbe trattarsi del coltello usato per ferire mortalmente Luigi Izzo, il barbiere 38enne castellano, ucciso con 6 fendenti nella notte tra sabato e domenica. Il ritrovamento è stato effettuato dai carabinieri della stazione e del reparto territoriale di Mondragone grazie all’ausilio di una trinciatrice ( servita a disboscare la folta vegetazione) L’arma è sottoposta a sequestro in attesa di essere sottoposta agli esami di rito. Intanto oggi sono stati convalidati gli arresti per i due indagati. Si tratta di Alessandro Moniello e Roberto Moniello, rispettivamente padre e figlio.