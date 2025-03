LA FOTO. L’ultimo giorno in divisa per Giovanni Consoli, capo di Gabinetto della questura di Caserta

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Questa mattina, in occasione dell’ultimo giorno di servizio, si è svolto il saluto del Capo di Gabinetto della Questura di Caserta, dott. Giovanni Consoli. Entrato in Polizia nel 1994 come Ispettore, ha lavorato nelle Questure di Reggio Calabria e Napoli.

Dopo essere diventato Funzionario nel 2000, ha diretto vari reparti, tra cui la Polizia Stradale di Frosinone, Caserta e Potenza. Nel 2022 è diventato Primo Dirigente, assumendo il ruolo di Capo di Gabinetto della Questura di Caserta.

Riconosciuto per la sua dedizione, professionalità e umanità, ha salutato con emozione i colleghi, ricordando i momenti più importanti della sua carriera e l’importanza della legalità. Il Questore di Caserta, Andrea Grassi, ha ringraziato il dott. Consoli per il suo impegno e per il raro profilo umano e culturale.