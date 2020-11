LA FOTO MADDALONI. L’Asl si vergogni: guardate dove si trova il tavolino del team Covid dell’ospedale

MADDALONI – Mentre ad Aversa, Teano ed altri ospedali i team covid sono stati attrezzati con tende nei parcheggi antistanti alle strutture sanitarie, per poter effettuare tamponi anche in auto, nel retro del nosocomio di Maddaloni, gli operatori sono costretti ad effettuare gli esami drive in sotto ad una scala prefabbricata. Sì, avete capito bene. Infermieri e medici sono costretti ad effettuare i tamponi nelle condizioni che vedete qui in foto. Provette adagiate (per forza) su di un “bancariello”, che neanche quello del grande Totò scrivano di Miseria e Nobiltà. Senza parlare poi del contesto di dubbia pulizia in cui si ritrovano a lavorare i sanitari. Ora, cari lettori di Casertace, provate ad immaginare cosa succede quando piove?

Ovviamente, scatta la corsa a mettere al riparo le provette che a contatto con l’acqua piovana, darebbero risultati alterati.

Davvero un bell’esempio, un bello spettacolo, dato che stiamo trattando una malattia infettiva. Ma neanche nell’ultimo quartiere disagiato di San Paolo si vedono scenari del genere. Vergognoso!