MARCIANISE – Un brutto incidente è avvenuto, circa un’ora fa, in via Madonna della Libera, precisamente all’incrocio con via F.Baracca (a pochissimi metri di distanza dalla farmacia Falco).

Ad avere la peggio una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso.

Il traffico veicolare è rimasto congestionato per decine di minuti.