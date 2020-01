LA FOTO MARCIANISE. Brutto incidente in via Madonna della Libera. Due donne in ospedale 15 Gennaio 2020 - 18:37

MARCIANISE – Un brutto incidente è occorso, questa mattina, in via Madonna della Libera. Due automobili (una transitava sulla stessa strada, l’altra proveniva dalla perpedicolare via Casella) si sono scontrate per motivi in corso di accertamento. Alla guida delle vettura erano due donne, una di circa 18 anni e l’altra di 35, entrambe ferite. Le donne sono ricorse alle cure dell’ospedale, una raggiungendolo con mezzi propri e l’altra con l’ausilio di un’ambulanza, prontamente portatasi sul luogo dell’incidente.