LA FOTO. MARCIANISE. Cane legato e trascinato da un’auto, la denuncia di una cittadina: “Situazione inaccettabile”

.

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MARCIANISE – Sconcerto e indignazione a Marcianise per un episodio di presunto maltrattamento di animali che ha fatto rapidamente il giro del web. Un cane è stato legato a un’auto in movimento e trascinato per diversi metri lungo la strada, sotto gli occhi attoniti di numerosi passanti. La vicenda è stata denunciata da una cittadina che ha inviato una fotosegnalazione all’onorevole Francesco Emilio Borrelli.

La foto, divenuta virale in poche ore, ha scatenato un’ondata di rabbia e commenti indignati sui social, con utenti che chiedono giustizia per l’animale e l’identificazione immediata del responsabile. Al momento, la dinamica esatta dell’accaduto resta da chiarire.

Le autorità stanno lavorando per risalire al proprietario dell’auto e accertare le responsabilità.