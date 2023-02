LA FOTO. MARCIANISE. Mezzi pieni zeppi i rifiuti speciali: SEQUESTRATI. I DETTAGLI

MARCIANISE – Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Marcianise, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati ambientali in comune di Marcianise, hanno sottoposto a verifica i mezzi adibiti a trasporto di rifiuti speciali al fine di riscontrare la loro idoneità al trasporto dei rifiuti a mezzo della iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, la tracciabilità dei rifiuti trasportati a mezzo dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (in sigla F.I.R.), la conformità dei rifiuti stessi in termini di quantità e qualità rispetto a quelli indicati nel F.I.R. e l’autorizzazione del mezzo per il trasporto dei rifiuti in conto proprio o in conto terzi.

corso della predetta attività hanno sottoposto acostituiti da inerti edili derivanti da lavori di ristrutturazione edilizia, di cui uno non risultato iscritto all’albo dei gestori ambientali e l’altro che effettuava trasporto in conto terzi per il quale non era autorizzato. Entrambi i conducenti sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali.

stati, altresì, sanzionati altri due trasporti di rifiuti speciali non pericolosi in quanto uno effettuato senza il Formulario di Identificazione dei Rifiuti e l’altro con F.I.R. riportante dei dati incompleti.