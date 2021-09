LA FOTO. MARCIANISE. Scontro frontale tra due vetture, feriti i conducenti

MARCIANISE – Scontro frontale, questo pomeriggio poco dopo le 17.00 sul cavalcavia di via M.L. King tra due autovetture. Sul posto sono convertite le pattuglie della polizia locale per i rilievi del caso. I conducenti sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave. I veicoli a seguito dell’impatto hanno riportato gravi danni. Sul posto sono giunte anche unità del 118. Forti disagi alla circolazione a seguito della chiusura del cavalcavia, di via M.L. King, in quanto le auto erano a centro dello stesso, e per i rilievi degli uomini del locale comando di polizia municipale.