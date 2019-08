MARCIANISE (red.cro.) – Una vandalizzazione in piena regola che ancora non ha una rivendicazione. Questa mattina i marcianisani hanno ritrovato in Piazza Carità le due statue con i due volti mascherati con una copertura.

Sicuramente si cercherà di capire come sia stato possibile e soprattutto perché. L’idea di un’associazione ambientalista che stia protestando contro i roghi è la più seguita, anche se è troppo presto per dirlo.