LA FOTO MARCIANISE. Vigili intervengono per i rilievi stradali, auto di servizio distrutta da un furgone

MARCIANISE – Alcuni agenti della polizia municipale di Marcianise sono rimasti coinvolti in un terribile incidente sulla strada provinciale 335 intervenuti a seguito di un sinistro stradale.

In pratica, mentre i poliziotti erano intenti nei rilievi stradali mettendo in atto il protocollo di sicurezza con auto a distanza e ben visibile, un furgone di una nota società, probabilmente a causa dell’alta velocità, ha impattato violentemente contro il veicolo di servizio, scaraventandolo a circa 100 metri. Solo per pura casualità gli agenti non hanno riportato lesioni. Sul posto, oltre ad un’ambulanza del 118, sono accorsi i colleghi del locale comando e i carabinieri.

Illeso anche l’autista del furgone. La circolazione stradale ha subito un forte rallentamento. Completamente distrutta l’auto di servizio.