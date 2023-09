LA FOTO. Marmittari a caccia di catalizzatori da rubare: ecco dove

.

SUCCIVO (Lidia e Christian de Angelis) Banda di “marmittari” in azione in via Livatino a Succivo. Due balordi sono giunti in auto in strada poi uno dei due è sceso e ha preso dal cofano un cric per sollevare l’auto in sosta poi con un complice hanno smontato da sotto la vettura la marmitta per recuperare i metalli preziosi. Il tutto è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza privata. Grande rabbia e indignazione da parte dei cittadini.