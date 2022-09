LA FOTO. MONDRAGONE. Anziano travolto mentre attraversa la strada, è corsa in ospedale

E’ accaduto questa sera alle 18,00 circa

MONDRAGONE – (Maria Assunta Cavallo) Anziano investito in prossimità del bar Rota. E’ accaduto questa pomeriggio alle 18,00 circa all’incrocio di via Giardino. Per cause ancora in fase di accertamento il malcapitato è stato investito da un’auto mentre era impegnato ad attraversare la strada. L’automobilista ha arrestato la marcia e prestato un primo soccorso all’anziano in attesa dell’intervento dei soccorritori del 118. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito preoccupanti motivo per cui si è reso necessario il trasporto alla clinica Pineta Grande di Castelvolturno.