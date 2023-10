LA FOTO. Panico in centro, suv in fiamme a due passi dal Campanile

I vigili del fuoco hanno domato il rogo.

CARINOLA. Panico stamattina, a Casanova di Carinola dove un Suv Range Rover ha preso fuoco, per cause ancora da accertare. Allertati, sono poi giunti sul posto i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme, mentre ha avuto bisogno dei sanitari una donna, probabilmente proprietaria dell’auto. Paura tra i residenti per le fiamme alte che si sono sviluppate dal vano motore del suv.