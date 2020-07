CANCELLO ED ARNONE – Sono andate in fumo diverse sterpaglie al km. 7 della Provinciale 158, ricadente nel comune di Cancello ed Arnone. Sono stati dati alle fiamme circa 500 metri quadrati di vegetazione, a pochi passi dal caseificio Agnena, che si trova proprio in zona. A sedare il rogo sono stati i vigili del fuoco, allertati da alcune persone che stavano transitando in zona.