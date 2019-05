LA FOTO. PAURA A SAN PRISCO. Ragazzo cade rovinosamente dal motorino. Ferito e…

San Prisco (g.b.) – Intorno alle ore 23.00 di ieri sera, in via Fra Luigi Monaco, traversa dell’arteria cittadina Via Agostino Stellato, un ragazzo ha perso il controllo del proprio scooter, per cause imprecisate ed ancora in corso di accertamento, ed è stato sbalzato violentemente al suolo.

Ad avvertire l’ambulanza è stato un altro ragazzo che, transitando qualche istante dopo sul luogo dell’incidente, ha notato il malcapitato riverso a terra, ferito, con gli indumenti strappati per l’impatto ed in evidente stato confusionale.

Il conducente dello scooter è stato immediatamente trasportato soccorso e trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.