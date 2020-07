LA FOTO. PAURA SULL’A1. Deraglia un treno sul ponte dell’autostrada. Caos e traffico ferroviario bloccato

MARCIANISE – Un deragliamento di un treno merci ha provocato non poche preoccupazioni a chi, in quei momenti, si trovava di passaggio sotto il ponte che affaccia sull’autostrada A1, all’altezza di Caserta Sud. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze critiche sia per le persone sia sopra al ponte, che sotto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, per supportare il lavoro della Polfer, così da poter verificare la stabilità del ponte. La squadra dei caschi rossi di Marcianise sta effettuando sopralluoghi, salendo dall’autostrada, nel cui tratto è stato limitato il transito. Il check compiuto dai pompieri pare che stia portando alla chiusura del ponte, ma la conferma ci sarà nei prossimi minuti.