LA FOTO. PAZZESCO. L’auto passa ma la strada si apre sotto le ruote

GRICIGNANO DI AVERSA – Resterà una delle immagini simbolo di questa prima giornata di fine estate 2023 la foto dell’auto caduta in una voragine apertasi a Gricignano d’Aversa, tra via Boscariello e via Sant’Antonio Abate.

Nell’area che unisce Gricignano ai due comuni attigui di Teverola e Carinaro, dicevamo, un’auto è finita in una grossa buca, causata dal sollevamento di un grosso tombino per la forza dell’acqua che, quindi, l’ha fatto saltare. La vettura è rimasta bloccata ma, fortunatamente, la persona alla guida dell’auto non ha riportato conseguenze.

Gricignano è stato uno dei comuni più colpiti dal maltempo, con allagamenti di cui tra poco vi pubblicheremo le immagini.