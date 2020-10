LA FOTO. “Piovono” calcinacci dal viadotto della Provinciale. Strada chiusa

TRENTOLA DUCENTA – (Lidia e Christian de Angelis) Chiusa strada sotto il viadotto provinciale, caduti calcinacci pericolosi. Ieri grande spavento tra i cittadini, che hanno visto precipitare grossi pezzi di intonaco e calcinacci in strada, proveniente dal viadotto della strada Provinciale 335, che sovrasta via Nicola Merenda nel Comune di Trentola Ducenta. Immediatamente sono stati richiesti i soccorsi, sul posto vigili urbani e vigili del fuoco. L’intera area per ragioni di sicurezza è stata transennata e messa in sicurezza, chiusa la strada per evitare che qualcuno si possa far male, in attesa dei lavori della messa in sicurezza.